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أمين صحة «حماة الوطن»: مصر نجحت في القضاء على فيروس سي وقوائم الانتظار

كتب:

محمد أيمن سالم
10:41 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
اللواء طبيب عصام القاضي

اللواء طبيب عصام القاضي

قال اللواء طبيب عصام القاضي، أمين الصحة بحزب حماة الوطن، إن قطاع الصحة من أهم أولويات الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية، لافتا إلى أن مصر نجحت في القضاء على فيروس سي وقوائم الانتظار.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر أمانة الشؤون الصحية بحزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه لأول مرة يكون لمصر هيئة رعاية صحية تقدم خدمات طبية بمستوى عالمي، ولأول مرة تنتج مصر البلازما ومشتقاتها، مشيرا إلى خدمات هيئة الشراء الموحد التي أسهمت بدورها في توفير المستلزمات الطبية.

وأكد أمين الصحة بحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ مشروع المسح الصحي السكاني الذي ساعد بدوره في السيطرة على انتشار فيروس سي، والذي انتهى إلى القضاء عليه نهائيا، مضيفا أن مستقبل الصحة في مصر تغير كثيرا بفضل جهود وتخطيط الرئيس السيسي.

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