«رياضة مطروح» تنظم مؤتمرا للتوعية بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في المؤتمر الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة لتوعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية والتوعية بعنوان «شارك الكلمة كلمتك»، بقاعة مؤتمرات مكتبة مصر العامة، بحضور خير رسلان رئيس من مجلس عمد ومشايخ مطروح، والدكتور وليد رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح.

وعي شباب مطروح يترجم في الانتخابات الرئاسية

وأعرب محافظ مطروح، خلال فعاليات المؤتمر، عن بالغ سعادته لمشاركته شباب مطروح، فهم أحفاد من سطروا بدمائهم الذكية في معركة وادي ماجد الشهيرة عام 1925 ضد العدو الإنجليزي على أرض مطروح، ملاحم من البطولات والتضحيات من أجل حماية الوطن وبوابة مصر الغربية، وسيظلون على العهد لوطنهم دائما، مع استمرار المعركة في هذه المرة كأخطر المعارك وهي معركة أهمية الوعي، وحرصهم على إعلاء شأن وطنهم فوق أي اعتبار حفاظا على استمرار مسيرة البناء والتنمية من جهة، والدفاع عنه ضد أي مخاطر من جهة أخرى، مراهنا على شباب مطروح ووعيهم الوطني وترجمة ذلك في الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

دعوة المشاركة في انتخابات الرئاسة

وقال محافظ مطروح، إن الشباب عماد الوطن وأكثر كتلة تصويتية يتم الرهان عليهم وعلى وعيهم، وبمشاركتكم السياسية كرسالة للعالم كله لمدى نضج المجتمع بحقوقه الدستورية، داعيا أبناء مطروح ليكونوا خير عنوانٍ لتكاتف المصريين وتلاحمهم مع وطنهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن عدد الناخبين 342 ألف صوت ينظر إليهم ليس بعددهم، ولكن استكمالاً لما أثبتوه من وطنية.

الحقوق السياسية للمواطنين

وعرض الدكتور محمد منير منسق ومدرب برنامج تصدوا معنا بالمحافظة، والدكتور أحمد مجدي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة إسكندرية، موجزا لما جرى خلال لقاءات الشباب بعدد من القرى والمدن لتوعيتهم بأهمية المشاركة السياسية كحق وواجب وطني، وشرح مفهوم المواطنة وما كفله الدستور من حقوق لكل مواطن في كافة المجالات ومنها الحقوق السياسية، وضرورة حرص المواطن على حقوقه مع شرح لحروب الجيل الرابع وضرورة وعى الشباب في مواجهة الأخطار خاصة خطر الشائعات وما تبثه من حروب نفسية، والقدرة على مواجهتها، وأهمية أن تكون رسالة المصريين للعالم أنهم قادرون مثقفون وواعون، مع التأكيد على حب الوطن.