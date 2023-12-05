محافظ الشرقية: انتهاء تجهيزات لجان انتخابات الرئاسة بالقرى والمدن

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من استعدادات الانتخابات الرئاسية من خلال تجهيز مقار اللجان الانتخابية بكل القرى والمراكز، وتزويدها بجميع الاحتياجات اللازمة لنجاح عملية التصويت، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم في 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.

محافظ الشرقية يجتمع بأعضاء اللجنة العليا وغرفة عمليات الانتخابات

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة العليا وغرفة العمليات المشكلة لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وعدد من مديري المديريات الخدمية ومديري الإدارات بالديوان العام.

المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية

وشدد محافظ الشرقية على أعضاء الغرفة بالمتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية على مدار الـ3 أيام، والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتذليل كافة العقبات وحل المشكلات الطارئة للتسهيل على الناخبين ولحسن سير العملية الانتخابية، مؤكدا أن الشرقية بوعي ومشاركة أبنائها ستكون من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية في نسب التصويت.

وخلال الاجتماع اطمأن المحافظ على جاهزية مديريات وقطاعات الصحة والتضامن الاجتماعي والكهرباء والإسعاف لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتم الإشارة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتحديد نقاط تمركز لسيارات الإسعاف وتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ وتوفير خط تليفون وتجهيز أماكن مبيت قوات التأمين وإنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين تحسبا لسقوط أمطار، وكذلك توفير مقاعد انتظار للناخبين وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم.

وأكد المحافظ أهمية تشجيع المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحس السياسي بأن يشارك ويدلي بصوته ويختار رئيسه لاستكمال المشاركة في بناء مصر الجديدة التي نحلم بها، مشيرا إلى ضرورة أن نقدم عرسا ديمقراطيا يشار له بالبنان، ويعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدي للمؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية ولاستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن الغالي مصر.

وكان محافظ الشرقية قد قرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الـ24 ساعة وذلك خلال أيام الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الفترة من 10-12 ديسمبر 2023 لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.