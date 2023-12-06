«تعليم قنا» تحدد موعد تسليم عقود مسابقة 30 ألف معلم.. اعرف الأسماء

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا أسماء الدفعة الأولى من المعلمين الذين اجتازوا اختبارات مسابقة 30 الف معلم على مستوى الجمهورية، ومن تنطبق عليهم الشروط، ومن المقرر تسليمهم العمل بداية من غدا الخميس، عقب توقيع العقود.

معلمو قنا الجدد يمضون عقود التعيين

وحصلت «الوطن» على أسماء المجموعة الأولى من المعلمين المساعدين المحدد لهم توقيع العقود يوم الخميس 7 ديسمبر بقاعة الأزمات بالدور الأرضي بمديرية التربية والتعليم بمدينة قنا.

المستندات المطلوبة للتعيين في وظيفة معلم مساعد

وأكدت مديرية التربية والتعليم خلال بيان صحفي، أنه أثناء توقيع العقود ضرورة إحضار أصول الأوراق المطلوبة للاطلاع قبل تسليمها في قسم التعيينات في الإدارة التابع لها كل معلم معين وهي كالآتي:

الأوراق المطلوبة في مسوغات تعيين الـ30 ألف معلم جدید

- تقديم فيش وتشبيه

- تقديم أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر

- تقديم أصل شهادة الخدمة العسكرية للبنين

- تقديم شهادة تأدية الخدمة العامة للبنات

- تقديم أصل شهادة المؤهل الدراسي

- تقديم شهادة اجتياز الاختبار البدني

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، تسلم من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام والتي تم توزيعها على مديرات التربية والتعليم في المحافظات.