وزير الأوقاف: المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية ترسم صورة إيجابية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية ترسم صورة إيجابية عن مدى وعينا بالتحديات وإصرارنا على مواصلة مسيرة البناء.

وأضاف جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: «الاصطفاف الوطني يتطلب أن نكون يدا واحدة في مواجهة التحديات وأن نبرهن على قوة وعينا وتحضرنا المشاركة في الانتخابات واجب واصطفاف وطني ودليل على قوة وعينا ونضجه».

وزير الأوقاف يوضح معنى الصوت أمانة

وتابع: «معنى صوتك أمانة يتطلب أمرين، أولا أن تؤدي هذه الأمانة وهذا لا يتم إلا بالمشاركة، وثانيا أن تعطي صوتك بتجرد وإخلاص لمن تراه الأكفأ والأقدر على تحمل الأمانة».

وأكد أن مشاركة المصريين الواسعة بالخارج في الاستحقاقات الوطنية الدستورية بما فيها الانتخابات الرئاسية هي لون من الوفاء لوطنهم والتعبير عن اهتمامهم بقضاياه