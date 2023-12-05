وزير الأوقاف يعلن استرداد صفحته الرسمية على «فيسبوك» بعد اختراقها
كتب:
رؤى ممدوح
10:11 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
وزير الأوقاف
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، استعادة صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعد اختراقها وإزالة الأدمن من التحكم بها.
استعادة الصفحة الرسمية
وقال وزير الأوقاف: «جرى بحمد الله وتوفيقه من خلال فريق الأدمن بالصفحة، ومعاونة مسؤولي الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات إزالة المخترق للصفحة، واستعادة كامل التحكم بها، وجرى تحرير محضر بالواقعة».
تحرير محضر بالواقعة
وتابع: «وجار التنسيق بين أدمن الصفحة ومسؤولي الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات لاتخاذ مزيد من الإجراءات التأمينية للصفحة.. شكرا لكل من أسهم في ذلك، شكرا لتفهم متابعي الصفحة وتحياتي لكم جميعا».