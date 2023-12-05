وزير الأوقاف يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية: واجب وطني

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ودليل على قوة وعي الشعب ونضجه، ولا بد أن نبرهن على قوة وعينا وتحضرنا.

الانتخابات المصرية خارج مصر

وأجريت الانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج خلال أيام 1 و 2و 3 ديسمبر الجاري، فيما تنطلق الانتخابات داخل البلاد يوم الأحد 10 ديسمبر، وتستمر لمدة 3 أيام، ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم:عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ومحمد فريد سعد زهران، وعبدالسند حسن محمد يمامة، وحازم محمد سليمان محمد عمر.