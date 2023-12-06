تعرف على قصة إسبانية أشهرت إسلامها وسمت نفسها «ابنة ياسين التهامي»

نشر الشيخ محمود ياسين التهامي، صورا له بصحبة سيدة إسبانية ترتدي الحجاب، أوضح أنّها «أخته الشيخة فاطمة» التي أشهرت إسلامها قبل 20 عاما، وأطلقت على نفسها اسم «فاطمة ياسين التهامي».

وعلّق محمود على الصورة قائلا: «اليوم سعدت بزيارة الشيخة فاطمة، أختي فاطمة (جوانا)، التي أشهرت إسلامها قبل 20 عاما وأصبح اسمها فاطمة ياسين التهامي، التي أسست مركزا للدعوة في إسبانيا».

وأضاف الشيخ محمود ياسين التهامي عبر حسابه على فيس بوك: «شرُفت وسعدت أيضا بلقاء مولانا الشيخ محمد الجيلاني القادري والأحباب، أختنا الغالية الحاجة نادية عباس زكي، حفظهم الله جميعا، وجمعنا دائما على حب ومدد حضرة النبي صلي الله عليه وسلم».

وكان الشيخ ياسين التهامي ظهر اليوم لأول مرة في حفل بقرية بني محمد بأسيوط، بعد أن ألمت به وعكه صحية منعته عن الظهور الفترة الماضية، حيث نصحه الأطباء بالراحة، وأعلن نجله محمود ياسين التهامي أنّ والده بخير وعاد إلى عمله وأحبابه وحفلاته من اليوم.