مهرجان الدراما: جائزة أفضل تتر لمسلسل ستهم بأداء الشيخ ياسين التهامي

حصد تتر مسلسل ستهم على جائزة أفضل تتر أداء الشيخ ياسين التهامي، ضمن جوائز مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العملين.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان 60 سنة دراما للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وتأتي النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.