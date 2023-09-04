الشيخ ياسين التهامي يصعد لحفله بمحكى القلعة وسط تفاعل كبير من الجمهور

بدأ منذ قليل حفل المنشد الشيخ ياسين التهامي، على مسرح قلعة صلاح الدين ضمن فعاليات الليلة الحادية عشر لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

حفلات مهرجان القلعة

كان الحضور الجماهيري طغى على فعاليات الليالي الأولى من المهرجان التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، الفنان هاني شاكر وهشام عباس وأجمد جمال ومصطفى حجاج وفريق وسط البلد.

كان المنشد أحمد العمري قد بدأ الحفل بمجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية منها «رباه يامن اناجي، قلبي يحدثني بأنك متلفى، زدنى بفرط الحب، صلاة من الرحمن، البردة، يا حبيب الله، تملكتم عقلي، صلي يا رب وسلم، مولاي إني ببابك، قمر، المسك فاح وغيرها الى جانب عدد من مؤلفات التراث الديني التي تتناول شمائل النبي الكريم».