بعد 60 يوم حرب على غزة.. كم حجم خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي؟

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 406 عسكريين إسرائيليين منذ 7 أكتوبر، فيما سقط 86 قتيلا في صفوف جيش الاحتلال منذ العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتي بدأت في 14 أكتوبر الماضي بعد أسبوع فقط من تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، بحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية «كيان» عبر موقعها الإلكتروني.

إصابات بإعاقات دائمة

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 2005 جرحى من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حرب غزة، وأكثر من 1600 جندي أصيبوا بإعاقات دائمة، فيما يعالج 287 جنديا حاليا في المستشفيات.

جروح بلغية

28 من الجرح من الجنود في حالة خطيرة بحسب وزارة الحرب الإسرائيلية وأصيب 202 جندي بجروح خطيرة بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية فيما وصلت الجروح المتوسطة إلى 320 جنديا، فيما أصيب 470 جنديا بجروح خفيفة.

إحصائيات أخرى

1600 على الأقل عدد القتلى من الإسرائيليين و400 قتيل على الأقل تمت تصفيتهم منذ بدء الحرب البرية على غزة منتصف أكتوبرالماضي، وتم أسر نحو 240 إسرائيليا على الأقل فيما تم الإفراج عن 105 بين محتجزين إسرائيليين وعمال أجانب.

متى بدأ القصف الإسرائيلي ؟

وبدأ القصف الإسرائيلي لقطاع غزة في يوم 7 أكتوبر بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى التي كانت مفاجأة على إسرائيل في صدمة لم تستطع الخلاص منها حتى الآن.