«القاهرة الإخبارية»: غضب إسرائيلي بعد تقرير «هآرتس» عن هجوم 7 أكتوبر

قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، دانا أبو شمسية، إن التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية وكشف عن أن الفصائل الفلسطينية لم تكن تعلم بمهرجان نوفا الذي أقيم في مستوطنات غلاف غزة، كان مفاجأة مدوية للشارع والجمهور الإسرائيلي.

الفصائل لم تكن تعلم بموعد الحفل

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الحفل كان مخصصًا إقامته في يومي الخميس والجمعة وفي مساء الثلاثاء أي قبل الحفل بيومين تم تمديد الحفل ليوم ثالث وهو السبت، وهذا يؤكد أن الفصائل لم تكن تعلم بموعد الحفل في المكان المذكور.

طائرات دون طيار تنفذ حملة غارات

كما أشارت إلى أنه كانت هناك طائرات دون طيار تنفذ حملة غارات على تجمع في مستوطنات غلاف غزة، ما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 364 شخصًا في الحفل، لافتة إلى أن الفصائل الفلسطينية لاحظوا وجود تلك الطائرات ما دفعهم للتواصل فيما بينهم والتوجه إلى مكان الحفل ما أدى إلى مقتل إسرائيليين واحتجاز بعضهم.