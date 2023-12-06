تراجع سعر البصل والطماطم اليوم في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

تراجع سعر الطماطم اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، وعدد كبير من الخضراوات، أهمها البطاطس والبصل والبسلة والجزر، وتختلف قيمة التراجع بحسب النوع، وتتوفر جميع الأصناف من الخضراوات بشكل جيد في الأسواق، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق المصرية

وتراجعت أسعار الخضراوات بأنواعها اليوم الأربعاء 6-12-2023، بالنسبة للمستهلك، حيث تراجع سعر البصل اليوم في الأسواق المحلية والسلاسل التجارية، وسجل متوسط سعر كيلو البصل نحو 25.16 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 1.33%، وتختلف أسعار الخضراوات من مكان لأخر كما تختلف بحسب النوع، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر البصل اليوم في مصر

- سجل متوسط سعر كيلو البصل نحو 25.15 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 1.33%.

- سجل متوسط سعر الليمون البلدي في الأسواق نحو 13.85 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 8.88%.

- سجل متوسط سعر كيلو الفلفل الحامي نحو 13.51 جنيه، بتراجع ملحوظ يقدر بنحو 12.95%.

- سجل متوسط سعر كيلو القرنبيط نحو 15.75 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 6.19%.

سعر الطماطم اليوم في الأسواق

- سجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 8.72 جنيه، بتراجع كبير يقدر بنحو 15.83%.

- سجل متوسط سعر البطاطس نحو 17 جنيها، بتراجع كبير يقدر بنحو 13%.

- سجل متوسط سعر كيلو الجزر الأصفر نحو 14.14 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 14.2%.

- سجل متوسط سعر كيلو البطاطا نحو 6.9 جنيه، بتراجع ملحوظ يقدر بنحو 15.13%.

- سجل متوسط سعر كيلو البسلة نحو 25.33 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 2.58%.