شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 1-12-2023، في سوق العبور، استقرار ملحوظاً للعديد من الأنواع، وتتميز المنتجات المصرية من الخضار والفاكهة بالجودة العالية والطعم المميز.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم الجمعة استقرارا ملحوظا في سوق العبور، إذ يتراوح سعر الطماطم ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 5 إلى 7 جنيهات، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 8 إلى 15 جنيها للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 14 إلى 20 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 6 إلى 12 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 7 إلى 10 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 6 إلى 9 جنيهات، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

وشهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور استقرارا أيضًا، إذ يتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 4 إلى 6 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو البرتقال أبوسرة ما بين 5.5 إلى 7.5 جنيه، ويتراوح سعر كيلو اليوسفي ما بين 5.5 إلى 7.5 جنيه، ويتراوح سعر كيلو البرتقال السكري ما بين 4 إلى 7 جنيهات، بينما يتراوح سعر كيلو عنب رومي أحمر ما بين 10 إلى 14 جنيها، كما يتراوح سعر الجوافة ما بين 6 إلى 14 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي ما بين 25 إلى 35 جنيها، بينما يتراوح سعر الكانتلوب ما بين 9 إلى 13 جنيها.