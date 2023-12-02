قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إنّ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق، تشهد انخفاضًا ملحوظًا وصلت قيمته إلى 3 جنيهات بالنسبة لسعر كيلو الطماطم، فيما تراجع سعر البطاطس بقيمة 4 جنيهات، في ظل أن الأسعار تختلف في الأسواق وفقًا للمحافظة والمنطقة كما أن يرجع سبب استمرار هبوط الأسعار إلى وفرة المعروض نتيجة بدأ العروة الشتوية.

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف أبوصدام في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ سعر كيلو الطماطم يتراوح اليوم في الأسواق ما بين 3.5 و6.5 جنيه ويتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 8 و15 جنيها، فيما يتراوح سعر البصل ما بين 14 و20 جنيها ويتراوح سعر الكوسة ما بين 6 و12 جنيها أما سعر كيلو الفاصوليا يتراوح في الأسواق ما بين 5 و6.5 جنيه، ويتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار إلى أن سعر البرتقال البلدي يتراوح ما بين 4 و6 جنيهات كما بتراوح سعر اليوسفي ما بين 5.5 و7.5 جنيه، ويتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 6 و12 جنيها، أما سعر البلح الرملي يتراوح ما بين 11 و15 جنيها والجوافة ما بين 6 و14 جنيها فيما يتراوح سعر الرمان ما بين 12 و20 جنيها.