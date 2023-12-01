انخفاض جديد في أسعار الخضروات بشمال سيناء.. كيلو الطماطم بـ7 جنيهات

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق محافظة شمال سيناء، انخفاضًا ملحوظًا، اليوم الجمعة، حيث سجل كيلو الطماطم 7 جنيهات، بعدما كانت الأسبوع الماضي بـ10 جنيهات للكيلو، فيما انخفضت أيضا البطاطس إلى 17.5 جنيها للكيلو، بعدما سجلت الأسبوع الماضي 20 جنيها.

الأسعار تعتمد على العرض والطلب

وقال محمد العمدة أحد أصحاب المحال التجارية بسوق الخضار في العريش، إن الأسعار تعتمد على كثافة الموجود، والعرض والطلب، متوقعًا أن تنخفض الأسعار مجددًا بدءًا من الأسبوع القادم، وذلك لوجود محصول جديد من الطماطم المزروعة في جلبانة، إحدى قرى مركز القنطرة شرق التابع لمحافظة الإسماعيلية، وبئر العبد.

هامش ربح بسيط

وقال خالد حجاب صاحب محل تجاري بسوق الرفاعي، إن غالبية التجار يكتفون بهامش ربح قليل وذلك من أجل البيع أكثر لتحريك السوق ومستوى البيع، مطبقين للمثل التجاري القائل «اربح قليل وبيع كثير، خيرًا من أن تربح كثيرًا وتبيع قليلا».

حملات يوميا على الأسواق

بدورها، أكدت أماني رسلان وكيل وزارة التموين والتجارة في شمال سيناء، أن الأسعار انخفضت بسبب كثافة المعروض من المنتج البلدي، مشيرة إلى أن بعض الأسعار تعتمد على العرض والطلب، ويتم خفض السعر بعد زيادة حجم المعروض.

وأوضحت في بيان، أن هناك عملية مراقبة للأسعار بشكل يومي، من خلال الحملات التي تنفذها المديرية بجميع الأسواق.