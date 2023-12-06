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سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأربعاء 6-12-2023

كتب:

سعيد رمضان
08:04 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 في مصر، مقابل الجنيه المصري في عدد كبير من البنوك، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وتستعرض «الوطن» سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية وفق آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 8.39 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك Cib

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع وفقا لبنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

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بقلم سعيد رمضان