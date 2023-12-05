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استقرار سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في البنوك المصرية

كتب:

مريم حنفي
09:16 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في البنوك استقرارا ملحوظا منذ ختام تعاملات أمس الاثنين، إذ بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جينه للبيع، وفقا للموقع الرسيمي للبنك. 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي: 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 

- يبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع. 

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما يسجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.42 جنيه بيع أما سعر الشراء 8.41 جنيه. 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة 

- فيما وصل سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك القاهرة إلى 8.42 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء. 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 

- وبالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك قناة السويس يبلغ 8.38 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع. 

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بقلم مريم حنفي