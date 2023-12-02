استقرار سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم السبت

يواصل سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات، اليوم السبت، داخل جميع البنوك المصرية ثباته الذي عليه منذ بداية التعاملات، في ظل أنَّ هناك توقعات ياستمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة لذلك يبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي داخل البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم السبت والذي جاء كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدرهم في ختام تعاملات اليوم السبت داخل البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

- يسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم داخل بنك مصر 8.39 جنيه بيعاً 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما وصل سعر الدرهم الإماراتي في ختام التعاملات داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.42 جنيه للبيع و8.41 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

- وعن سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في بنك الإسكندرية فقد بلغ 8.38 جنيه شراءً و8.42 جنيه بيعاً.