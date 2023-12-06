نقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية تنظم معرضا عن «إبداعات الرسم بالسكين»

قال الفنان حسن وصفي، نقيب التشكيليين في الإسكندرية، إن النقابة ستقيم معرضًا للفنانين التشكيليين بمقرها تحت عنوان «إبداعات السكين» وذلك في الفترة من الثلاثاء الموافق 2023/12/19 ويستمر حتى يوم الثلاثاء 2023/12/26، لافتًا إلى أن آخر موعد لتسجيل أسماء الراغبين في الاشتراك يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/12.

مسموح لغير الأعضاء

وأشار وصفي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه يحق للأعضاء وغير الأعضاء الاشتراك بأعمالهم الفنية بالمعرض على أن تكون جميع الأعمال رسم بالسكين والموضوع حر حسب ما يرى كل فنان، وتحدد رسوم الاشتراك بـ150 جنيها للأعضاء، ولغير الأعضاء 200 جنيه، وذلك لعمل كتالوج خاص بالمعرض للعارضين.

ما هو الرسم بالسكين؟

من جانبها، قالت الفنانة أماني علي عوض مدير عام قصر ثقافة الأنفوشي، إن الرسم بالسكين، يقصد به سكينة الباليتة وهي أداة من أدوات الرسم والتى تعمل على مزج الألوان مع احتفاظ اللون بسمكه، حيث يضيف ذلك ملمسا ومستويات مختلفة في اللوحة، ما يعطيها طابعًا خاصًا ورؤية مختلفة.