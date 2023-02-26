«محطات محمد عبلة».. معرض تشكيلي في الإسكندرية السبت

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، معرضا فنيا للفنان الكبير محمد عبلة بعنوان «محطات محمد عبلة»، في قاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، في السادسة مساء السبت 4 مارس 2023، ويستمر المعرض حتى 18 مارس 2023.

مواعيد المعرض

يمكن زيارة معرض محمد عبلة يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساءً عدا يومي الإثنين والجمعة.

معلومات عن محمد عبلة:

وحسب الموقع الرسمي لقطاع الفنون التشكيلية: محمد عبلة مولود في 27 سبتمبر 1953، بالدقهلية وحاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير في جامعة الإسكندرية 1977.

كما حصل على دبلوم كلية الفنون الجميلة 1978، ودرس في كلية الفنون والصناعات (نحت) بزيورخ - سويسرا 1981.

نظم وشارك محمد عبلة في العديد من المعارض الفنية الفردية والجماعية، داخل وخارج مصر، وله مقتنيات في العديد من المتاحف منها متحف الفن الحديث مدينة برلين بألمانيا، مدينة أوربرو - السويد، مدينة فالسدودة - ألمانيا.

كما حصل على العديد من التكريمات والأوسمة، ومنها الجائزة الأولى فى بينالي الكويت 1996، الجائزة الشرفية في ترينالي مصر الدولي الثالث لفن الجرافيك 1999، جائزة وسام جوته الألماني لعام 2022.