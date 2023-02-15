«رحلة العائلة المقدسة» في معرض تشكيلي بقبة الغوري الجمعة

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري، معرض فن تشكيلي جماعي بعنوان «رحلة العائلة المقدسة» في السادسة مساء الجمعة المقبل، ويمتد حتى 4 مارس المقبل، بمركز إبداع قبة الغوري، بمناسبة نجاح جهود الدولة في إدراج رحلة العائلة المقدسة في مصر على القائمة التمثيلية لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو.

30 عملا فنيا في معرض «رحلة العائلة المقدسة»

ويقدم الفنانون المشاركون 30 عملا من النحت والتصوير الزيتي والإكريليك والباستل، يصور رحلة العائلة المقدسة، وهم: أحمد غويبة، وأحمد مجدي، وأشرف عبدالقادر، وإكرام عمار، وأماني زهران، وحاتم الشافعي، ودعاء فتحي، وروماني سمير، وشادي أديب سلامة، وعلية عبد الهادي، وعماد لمعي، وعمر الفيومي، وعمرو سلامة، وغادة امبارك، ومحمد فؤاد الشاذلي، ومروة طلعت، وهاني محمد رزق، وهبة صالح، ويعد المعرض الفنانة الدكتورة نجاة فاروق المشرف على إدارة الفنون التشكيلية بالصندوق.