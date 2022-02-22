«الإسراء والمعراج» معرض تشكيلي بـ60 لوحة فنية في ثقافة طور سيناء

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة طور سيناء، اليوم، معرضا فنيا للفنون التشكيلية، بمناسبة الاحتفال بذكرى رحلة الإسراء والمعراج، بحضور مجموعة من طلاب مدرسة الزعيم الابتدائية بالطور العاصمة، وفقاً لاستراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لتنمية المهارات الفنية ورعاية الموهوبين وتعزيز القيم الإيجابية.

تفاصيل معرض الإسراء والمعراج

تضمن المعرض، أكثر من 60 لوحة فنية، تتنوع بين لوحات التصوير الفوتوغرافي، ولوحات البورتريه، ولوحات فنية ترصد المظاهر والمناظر الطبيعية، مرسوم بألوان الشمع، بهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية للنشء.

قصور الثقافة تشارك في حياة كريمة

وفي إطار تنفيذ خطة الحكومة لتطوير قصور الثقافة وتحديثها، أعنت قصور الثقافة تدشين منفذاً دائما لبيع إصدارات كتب الهيئة العامة لقصور الثقافة، في جميع مناحي المعرفة، خاصة وأن الثقافة هي إحدى الجوانب العاكسة لملامح المجتمع والمحددة لمكانة الدولة، بقصر ثقافة الطور، في إطار بالاهتمام بتوصيل الخدمات الثقافية للمحافظات والمدن الحدودية، لتحقيق العدالة الثقافية في مختلف ربوع مصر.

ويتضمن منفذ البيع أكثر من 750 كتابا في مختلف العلوم الإنسانية والأدبية والفنية، كما أن المنفذ بصدد استقبال أكثر من 1000 كتاب أخر خلال الفترة المقبلة، بهدف تحقيق العدالة الثقافية لأهالينا في محافظة جنوب سيناء.

وفي سياق آخر تشارك قصور الثقافة في فعاليات حياة كريمة بمدن وقرى محافظات أسيوط، ويجر تنفيذها حاليا في شكل قوافل ثقافية للمسرح المتنقل، إذ أقيمت قافلة بمركز شباب العوامر بأبنوب.

وأقيمت أمسية شعرية شارك فيها نخبة من كبار أدباء أسيوط، وعلى التوازي أقيمت فعاليات معرض كتاب القرية لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف آدم توفيق وعلاء جلال.