حملة السيسي تستعرض فعاليات دعم مرشحها خلال الـ24 ساعة الماضية.. مؤتمرات ولقاءات جماهيرية

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح في عدد من محافظات الجمهورية.

وجاءت أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

حزب حماة الوطن

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا لقاء جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة النهضة والإنجازات.

‏وعقدت أمانة الشئون الصحية المركزية بحزب حماة الوطن، مؤتمرًا حاشدًا دعمًا للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وللتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم.

ونظمت ‏أمانة محافظة بني سويف بحزب حماة الوطن مؤتمرًا حاشدًا دعمًا للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وتشجيع الحضور على المشاركة في العملية الانتخابية.

وعقدت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب حماة الوطن مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبمحافظة الغربية، نظمت أمانة حزب حماة الوطن مؤتمرها الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال ما بدأه من إنجازات.

حزب مستقبل وطن

وعقدت أمانة محافظة مطروح بحزب مستقبل وطن مؤتمرا حاشدا لإعلان دعمها الكامل للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بمدينة العلمين.

وبحضور 15 ألف مواطن من أهالي بورسعيد، نظم مستقبل وطن مؤتمرا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والفعالة في العملية الانتخابية.

وفي محافظة سوهاج وبحضور 7 آلاف مواطن من مؤدي المرشح عبد الفتاح السيسي، عقد حزب مستقبل وطن مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حزب الإصلاح والنهضة

وضمن فعاليات حملة مصر تختار الرئيس، قامت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة الجيزة بتوعية المواطنين بالشارع لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي والتأكيد على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

ونظم حزب الإصلاح والنهضة في الإسكندرية انفو ديسك يوزع لتوعية المواطنين بمحافظة البحيرة بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة ولدعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

وضمن فعاليات حملة مصر تختار الرئيس، قامت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة شمال سيناء بتوعية المواطنين بالشارع لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي والتأكيد على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

حزب المصريين الأحرار

ونظم حزب المصريين الأحرار مؤتمرا لذوي الهمم لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وعرض إنجازات الرئيس في ملف ذوي الهمم وذلك بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة.

كما نظم مؤتمراً جماهيريا حاشدًا للشباب في أسوان لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم.

حزب الحرية المصري

ونظم حزب الحرية المصري بالقليوبية لقاء مع مجموعة من الصم والبكم ويستعين بخير إشارة لشرح العملية الانتخابية وحث الحضور على المشاركة في العملية الانتخابية القادمة.

وتحت شعار من أجل مصر والوعي الوطني، نظمت أمانة حزب الحرية المصري بمنطقة المرج، ندوه توعوية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال طريق الإنجازات.

النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق

ونظمت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، مؤتمرا عماليا حاشدًا بالقاهرة لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي، وإبراز ما قدمه المرشح لمصر والمصريين منذ ثورة 30 يونيو.