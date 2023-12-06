يشهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-12-2023 في البنوك هدوءا مستمرا منذ ختام تعاملات أمس الثلاثاء، إذ أن يبلغ سعر الريال السعودي الأعلي شراءً 8.23 جنيه أما سعر الريال السعودي الأقل بيعاً يسجل 8.22 جنيه، وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-12-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

يبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يسجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 33.92 جنيه شراءً و33.08 جنيه بيعًا.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما وصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.75 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الإربعاء في بداية التعاملات الصياحية داخل بنك الإسكندرية 8.21 جنيه شراءً و8.25 جينه بيعاً.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي وصل إلى 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.