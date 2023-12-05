رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 5-12-2023

كتب:

مريم حنفي
08:06 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في البنوك على ثباته المستمر منذ ختام تعاملات أمس داخل البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في البنوك، كما يلي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

- يبلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 33.92 جنيه شراءً و33.08 جنيه بيعًا. 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- أما سعر الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي وصل إلى 30.95 جنيه للبيع و30.90 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 

- فيما يسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعا. 

سعر الريال السعودي في بنك مصر 

- وعن سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر وصل إلى 30.85 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.75 جنيه.

اقرأ المزيد:

سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم.. آخر تحديث

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2-12-2023 في البنوك

‎سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-12-2023 في البنوك.. مستقر
بقلم مريم حنفي