سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 5-12-2023

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في البنوك على ثباته المستمر منذ ختام تعاملات أمس داخل البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في البنوك، كما يلي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 33.92 جنيه شراءً و33.08 جنيه بيعًا.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- أما سعر الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي وصل إلى 30.95 جنيه للبيع و30.90 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

- فيما يسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعا.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- وعن سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر وصل إلى 30.85 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.75 جنيه.