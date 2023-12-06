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كاتب صحفي: دفاع مصر عن القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب بغزة يحسب للقيادة السياسية

كتب:

حسن سمير
10:02 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الكاتب الصحفي شحاتة سلامة

الكاتب الصحفي شحاتة سلامة

قال الكاتب الصحفي شحاتة سلامة، إن دفاع مصر عن القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في غزة يحسب للقيادة السياسية والدبلوماسية المصرية، خصوصا رفض التهجير القسري للفلسطينين خارج حدود دولتهم سواء إلى مصر أو الأردن أو غيرهما.

القمة المصرية القبرصية

وأضاف «سلامة» خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «dmc»، اليوم الأربعاء، أن القمة المصرية القبرصية التي عقدت أمس في القاهرة تناولت الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وخصوصا في قطاع غزة.

إقامة الدولة الفلسطينية

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال القمة أنه لا استقرار في الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية عن طريق حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967.

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بقلم حسن سمير