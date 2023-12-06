صحيفة إسرائيلية: غزة ستشهد أوقاتا صعبة في الأيام المقبلة

توقّعت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن تشهد الأيام المقبلة معارك صعبة ستكون هي الأشد منذ بدء القتال في قطاع غزة، الذي يدخل اليوم الأربعاء يومه الـ61.

تحذيرات الأمم المتحدة

وتأتي توقعات الصحيفة الإسرائيلية، تزامنا مع تحذير منظمة الأمم المتحدة من سيناريو مرعب مرتقب بالقطاع، في ظل كثافة النيران التي يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تكون الإمدادات الإغاثية ضعيفة ومراكز إيواء بلا إمكانيات وغياب الصرف الصحي وانهيار النظام الصحي وانعدام مياه الشرب وسوء التغذية.