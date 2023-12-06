تحصين 123 ألف رأس ماشية ضد الأمراض المعدية في كفر الشيخ خلال ديسمبر

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، أن جهدا كبيرا يُبذل من قبل الحملات البيطرية التي تححرك من بيت لآخر في نطاق قرى ومراكز المحافظة، بهدف تحصين الماشية من الأبقار والجاموس، ضد الأمراض المعدية لمرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع.

تحصين 123 ألف رأس ماشية

وأوضح مدير مديرية الطبي البيطري لـ«الوطن»، أن الفرق البيطرية التي شاركت في الحملات البيطرية «من بيت لبيت» تمكنت من تحصين 123 ألفا و197 رأس ماشية، وهو جهد كبير ومضني على مدار الأيام الماضية منذ مطلع الشهر الجاري.

تحصين 207 آلاف رأس ماشية

وأشار «بشار» إلى أن إجمالي ما تم تحصينه من الحيوانات في محافظة كفر الشيخ ضد الأمراض المعدية السابق ذكرها بلغ نحو 207 آلاف و105 رؤوس ماشية، من إجمالي المستهدف بنطاق الإقليم للتحصين لعدد 212 ألف رأس.