رفع 40 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم خلال شهر نوفمبر في المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن أداء إدارة البيئة ووحدة المخلفات الصلبة فى رفع القمامة ونواتج الهدم خلال شهر نوفمبر، حيث تم رفع ما يقرب من 40 ألفا و230 طن تراكمات قمامة يومية بالشوارع والميادين العامة وبنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بمختلف أرجاء المحافظة.

محافظ المنوفية: دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة

وأشار محافظ المنوفية، إلى أننا مستمرون في دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة، يأتي هذا في ضوء حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع أطنان قمامة في حملات بمراكز المدن

وتابع، أنه خلال شهر نوفمبر تم رفع ما يقرب من ألفان و 200 طن مخلفات قمامة بمركز الشهداء، وما يزيد عن 9 آلاف و 200 طن بأشمون، و أكثر من 6 الآف و 500 طن قمامة بمنوف، 3 آلاف و 40 طن مخلفات قمامة بمركز ومدينة شبين الكوم، 3 ألاف و 195 طن قمامة ونواتج هدم بمركز الباجور، وألفان و 50 طن تراكمات قمامة بمركز السادات، مضيفاً أنه تم رفع أكثر من 4 آلاف و 800 طن بمركز تلا، 3 آلاف و 420 طن بمركز بركة السبع، 43 طن تراكمات قمامة بمحيط المستشفى التعليمي ومعهد الكبد.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني بالشارع وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة والتأكد من رفع تجمعات القمامة أولاً بأول للإرتقاء بالمظهر العام، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لعقود الجمع المنزلى وخطوط سير وأوزان السيارات المحملة بالتراكمات أثناء نقلها إلى المدفن الصحي.