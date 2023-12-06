وكيل «صناعة الشيوخ»: العالم سيدرك عظمة المصريين في الانتخابات الرئاسية

أعرب المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ عن ثقته التامة في أن كل المصريون الشرفاء سيخرجون في الانتخابات الرئاسية المقرر لها الأسبوع المقبل في طوابير كبيرة ليقولوا نعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حتى يدرك العالم أجمع عظمة المصريين وتأييدهم لقائدهم.

دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

وأضاف المنزلاوي في بيان: «نقف جميعا وراء المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي لم يواجهه أي رئيس من قبل لأن مصر مهددة من كل مكان ومن كل اتجاه».

السيسي حمى الأرض والعرض والوطن

وتابع: «سنقول للعالم أجمع إننا نقف مع رئيس مصر الذي حمى الأرض والعرض والوطن، وليس لدي أي تخوف على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها لأننا وكما أكد رسولنا الكريم خير أجناد الأرض».

وأشار إلى أن مصر دولة كبيرة وعظيمة ويكفينا شرفا أن الرئيس السيسي حقق نجاحات وإنجازات ومشروعات قومية عملاقة لم تشهدها مصر منذ أكثر من نصف قرن.