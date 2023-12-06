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«التخطيط»: الدولة تتوسع في برامج استصلاح الأراضي لتشمل مناطق جديدة

كتب:

منتصر سليمان
10:55 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
توسع الدولة في برامج استصلاح الاراضي لتشمل مناطق جديدة

توسع الدولة في برامج استصلاح الاراضي لتشمل مناطق جديدة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «توسع الدولة في برامج استصلاح الأراضي لتشمل مناطق جديدة». 

توسع كبير وملحوظ في القطاع الزراعي تستهدفه الدولة ضمن برامج استصلاح الأراضي، وكشف تقرير وزارة التخطيط عن النمو في استثمارات قطاع الزراعة هذا العام توسع الدولة في برامج استصلاح الأراضي لتشمل مناطق جديدة ومنها الدلتا الجديدة ومستقبل مصر بجانب استكمال مراحل مشروعات التوسع الأفقي السابقة والتي تتضمن مشروع توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء. 

وأوضح التقرير أن الطفرة الاستثمارية في القطاع تعود إلى تدشين المشروعات المستهدفة لرفع الكفاءة الإنتاجية بالقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى المكملة والمعنية بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتستهدف الخطة متوسطة المدى التي تعمل الدولة على تطبيقها ضمن التوسعات في المناطق الزراعية زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية ليصل إلى 2.43 تريليون جنيه بنهايتها بمعدل نمو 20% عن العام السابق. 

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