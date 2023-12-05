«حياة كريمة» والبنك الزراعي يدخلان الفرحة على 50 عروسة بالفيوم

تمكنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالاشتراك مع البنك الزراعي المصري، من إدخال الفرحة على قلب 50 عروسة بمحافظة الفيوم، بتوفير الأجهزة الكهربائية لجهازهن، فضلًا عن تسليم موتوسيكل مجهز لشاب من ذوي الهمم تيسيرًا لحركته، فضلًا عن كوبونات بنكية بقيمة 1.3 مليون جنيهًا، وذلك ضمن مبادرة «إيد بإيد» لدعم المرأة والشباب في القرى الأكثر احتياجًا.

وارتسمت الابتسامة والبهجة على وجوه الفتيات المقبلات على الزواج من أبناء الأسر البسيطة والأولى بالرعاية، إذ تسلمت كل منهن غسالة وثلاجة وبوتاجاز، فضلًا عن كوبونات بنكية بقيمة 200 جنيه لـ6500 أسرة من الأولى بالرعاية كوبون لشراء احتياجاتهم الضرورية.

تسليم الأجهزة والكوبونات وموتوسيكل

وسلّم علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، الأجهزة الكهربائية للعرائس، كما سلّم الكوبونات للأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن تسليم دراجة نارية مجهزة لأحد الشباب من ذوي الإعاقة، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

دعم الأسر الأكثر احتياجًا

وأوضح رئيس البنك الزراعي، أنّهم حريصين على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كل القرى بمختلف المحافظات، لرفع العبء عن كاهلهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى تنمية الإنسان وليس تطوير البنية التحتية فقط.

وأوضح محافظ الفيوم، أنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف إلى تنمية شاملة للمجتمع وليس تطوير البنية التحتية فقط، مشيرًا إلى أنّ المبادرة تتولى التشبيك بين منظمات المجتمع المدني، والجهات الحكومية، والقطاع الشعبي، ومختلف الكيانات لتحقيق احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، مثمنًا جهود البنك الزراعي في مساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وتقديم الدعم اللازم لهم بحسب احتياجاتهم.