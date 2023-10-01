وزير الزراعة: إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الدلتا الجديدة قريبا

قال الدكتور سيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تقارير المنظمات الدولية تشير إلى أن العالم أجمع يفقد ملايين الهكتارات سنويا بسبب التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، لكن مصر تستصلح الصحراء، لافتا إلى أن استصلاح الصحراء ليس بالعمل البسيط ولكن يأخذ وقتاً وعرقاً وتكاليف.

مشروعات التوسع الأفقي

وأضاف «القصير»، خلال كلمته في جلسة «الأمن الغذائي» ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، أن الجهد الذي تم في المشروعات التوسع الأفقي من جهد وتكاليف ومعدات وأجهزة وإجراءات تمت لكي نصل لهذا الوضع أكثر من 2 مليون فدان، وجهد مشروعات التوسع الأفقي تفوق مشروعات كبرى ما زالت خالدة في ذاكرة المصريين.

مشروع الدلتا الجديدة

ولفت إلى أن مشروع الدلتا الجديدة، البالغ 2.2 مليون فدان، تمت المرحلة الأولى وقريبا المرحلة الثانية بحوالي 750 ألف فدان.

وأوضح أن التكلفة التي تتم في مشروعات التوسع الأفقي كبيرة، لأن الفدان الواحد يكلف أكثر من 250 ألف جنيه.