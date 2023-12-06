تركيب 105 أعمدة إنارة في 5 قرى بمركز ديرب نجم

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية زيارة مفاجئة لقرية «المجفف»، التابعة لرئاسة مركز ومدينه ديرب نجم، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية.

محافظ الشرقية يتفقد شوارع قرية المجفف

وتفقد محافظ الشرقية شوارع القرية للوقوف على الحالة العامة للنظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، ووجه المحافظ رئيس المركز باستقدام جليدر لتسوية شوارع القرية، وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة، مشدداً على استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تركيب 105 أعمدة إنارة

واطمئن المحافظ على انتهاء أعمال تركيب 105 أعمدة إنارة على مسافة 3 كم، بدءاً من عزبة أبو رزق مرورا بقرى أبو غربية واكوة والمجفف وصولاً لكفر الجنيدي وذلك لتحسين مستوى الرؤية البصرية، وتوفير عامل الأمان علي الطريق وحفاظاً على الممتلكات والأرواح.

وانتقل محافظ الشرقية لمدينة ديرب نجم لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة وكذلك متابعة عدد من المشروعات الجارية تنفيذها بشوارع المدينة.

كما حرص محافظ الشرقية علي متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك الجارية بعدد من الشوارع الجانبية علي مساحة 5 الاف متر وبتكلفة 3.6 مليون مشددا علي سرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال مع الزام الشركة المنفذة بالمواصفات الفنية ومراعاه أماكن صفايات الامطار وبالوعات الصرف الصحي وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المدينة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارعها.