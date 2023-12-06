كريم بنزيما يثير جدل الجماهير بفيديو جديد.. ما علاقته بالأهلي؟

انتظار طويل كُتب على جماهير اتحاد جدة، التي تترقب تحركات كريم بنزيما كافة منذ ارتباط اسمه بالدوري السعودي وحتى بعد وصوله، إذ عانى المهاجم الفرنسي من إصابات عطلت ظهوره في معظم مباريات «العميد»، وآخرها يهدد مشاركته في كأس العالم للأندية.

موقف كريم بنزيما من المشاركة في مونديال الأندية

في الساعات الأخيرة، كان كريم بنزيما نجم موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، بعد ظهوره في مطقع فيديو أثناء خوضه بعض التدريبات منفردًا لكن بكرة القدم، ما ينذر باقترابه من المشاركة بشكل طبيعي مع اتحاد جدة، خاصة مع اقتراب انطلاق كأس العالم للأندية.

بعد فترة من الغياب ظهر أخيرًأ كريم بنزيما أثناء إجراء بعض التدريبات البدنية مع عدة تمرينات مُركبة بكرة القدم، ما أظهر جاهزية كبيرة للمشاركة في الفترة المقبلة دون أي معاناة، إذ تأمل الجماهير أن يتواجد المهاجم الفرنسي في المباراة المحتملة بين اتحاد جدة والأهلي، حال المرور من عقبة أوكلاند سيتي.

«بنزيما سيكون جاهزًأ في كأس العالم للأندية».. هكذا علق الإعلامي السعودي علاء سعيد المُقرب من اتحاد جدة، بعد انتشار الفيديو المصور لكريم بنزيما أثناء المران، في إشارة إلى أن الجهاز الطبي للاتحاد يسابق الزمن؛ لتجهيز كريم بنزيما من أجل خوض مونديال الأندية، خاصة وأنه أحد الركائز الأساسية للفريق.

من المتوقع أن يشارك بنزيما في مباراة الاتحاد الأولى في مونديال الأندية أمام أوكلاند سيتي، وحال الانتصار سيكون على موعد مع مواجهة الأهلي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم المنقضي وبطل الدوري المحلي، إذ من المحتمل أن تكون مباراة استثنائية باعتبار أن الثنائي يعد عملاقين في قارتهما، إلى جانب الميركاتو الأسطوري الذي أبرمه اتحاد جدة بداية هذا الموسم، بجلب كريم بنزيما من ريال مدريد.