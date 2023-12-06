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شركة التعمير تتولى صيانة ونظافة أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في السادات

كتب:

أيمن حمزة
11:12 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
حملات نظافة دورية

حملات نظافة دورية

أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، أنه يجرى إجراء الصيانة والنظافة الدورية لـ505 عمارات تضم 10 آلاف و228 وحدة سكنية، بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمناطق وأحياء مختلفة في مدينة السادات.

وأضاف في بيان صحفي أن أعمال الصيانة شملت وصلات (صرف - مياه) بالمناور، وسقية الأسطح، وبوابات العمارات، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ، بجانب صيانة أعمال إنارة المداخل، والسلالم، وغير ذلك من أعمال الصيانة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية بالمدن الجديدة.

وأكد العضو المنتدب بالشركة، أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بالحفاظ على الثروة العقارية، وما يجرى تنفيذه من مشروعات قومية، لافتاً إلى أنه يتم إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما ينفذه لنجاح المشروعات.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.