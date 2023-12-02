محافظ قنا يتفقد أعمال الرصف شوارع الميدنة ويوجه بحل برفع بمستوى النظافة

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة جودة أعمال الرصف التي تمت بعدد من شوارع مدينة قنا، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ورجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، وشاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

جولة تفقدية لمحافظ قنا في شوارع النزهة

حيث استهل محافظ قنا، جولته بتفقد شارع النزهة الممتد من شارع ديوان المحافظة، الذي يشكو قاطنوه من كثرة وتكرار انسداد الصرف الصحي بالمنطقة خاصة في فصل الشتاء.

وبحسب بيان ديوان عام محافظة قنا، وجه محافظ قنا مسؤولي شركة المياه والصرف الصحي سرعة إيجاد حلا جذريا للمشكلة، والاهتمام بمستوى النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد شارعي المعبر وصيدلية الرحمة، سيرا على الأقدام، للتأكد من جودة أعمال الرصف ومنسوب مطابق الصرف الصحي ومدى سيولة حركة سير السيارات، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على متابعة كل المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، من خلال العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبى طموحاته.

رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية

وأوضح أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف إلى التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مؤكدًا أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.