استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 6-12-2023 في البنوك؛ إذ سجل سعر الدولار اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء، وهو نفس سعر الدولار في ختام تعاملات أمس داخل البنك الأهلي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات اليوم الأربعاء 6-12-2023 في البنوك مع بداية التعاملات، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 30.95 جنيه للبيع، أما سعر الشراء بلغ نحو 30.85.

وبلغ سعر بيع الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه، ووصل سعر الشراء إلى 30.90 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم نحو 33.75 جنيه للبيع، و33.47 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

بلغ سعر الجنيه الاسترليني في بداية تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 38.90 جنيه للبيع، في حين سجل سعر الشراء نحو 38.71 جنيه.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية اليوم

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم عند 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 100.21 جنيه للبيع، و98.09 للشراء.

وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري وصل إلى 99.88 جنيه للبيع، و98.98 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتى في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.