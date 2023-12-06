إطلاق اسم الفنان عادل إمام على كوبري في شارع صلاح سالم

وافق المجلس التنفيذي بمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على عدد من مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة، وجرى إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك تقديرًا لما قدموه فى سبيل الوطن.

اطلاق اسم عادل إمام على كوبري جنوب دار المركبات

وشملت موافقة المجلس التنفيذي بمحافظة القاهرة، بعد اطلاق اسم عادل إمام على كوبري جنوب دار المركبات، إطلاق اسم البطل الشهيد رائد شرطة محمد أنور جمعة عبد الكريم على مدرسة الهلال الأحمر التجريبية لغات بإدارة البساتين التعليمية، والبطل الشهيد مقدم شرطة أحمد كمال شعلان على شارع الرشاد بحي المطرية، والبطل الشهيد ماجد أحمد عبد الرازق على الطريق الذي يربط محور الأوتوستراد بمحور حسب الله الكفراوي بالبساتين، والبطل الشهيد مساعد شرطة محمد على صابر على على شارع سليمان عبد الجواد بحدائق القبة، والبطل الشهيد شريف حجاج مناع على مدرسة السلحدار بمصر الجديدة، وذلك تكريما للأبطال.