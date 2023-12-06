جامعة سوهاج تشارك في فعاليات مؤتمر «المستقبل الأخضر» بالمنوفية

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات مؤتمر المستقبل الأخضر، والذي عُقد في رحاب جامعة المنوفية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

آليات مواجهة التغيرات المناخية

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الحكومة تضع ملف التغيرات المناخية على رأس أولوياتها، وتعمل على دمج هذا الموضوع في عمل جميع المؤسسات برعاية رئيس الجمهورية، موضحاً ان الدولة تسعي لعقد عدد من المبادرات الوطنية للمشروعات الخضراء وذلك في إطار توجه الدولة نحو «التحول للأخضر»، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقا لأهداف «رؤية مصر 2030»

وأضاف الدكتور خالد عمران، أن المؤتمر يتواكب مع انعقاد مؤتمر «cop 28» الذي يعقد في الإمارات، ويهدف إلى المساهمة في جهود الدولة ووزارة التعليم العالي لوضع استراتيجيات فعالة للمحافظة على البيئة، موضحاً انه ناقش العديد من الأفكار وأوراق العمل حول موضوعات مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة والتغيرات المناخية والبصمة الكربونية والاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.