تحت شعار «المستقبل الأخضر».. انطلاق معسكرات تحدي الشباب بكفر الشيخ

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أولى فعاليات المعسكر التدريبي الأول لتدريب الشباب بمركزي شباب مدينة دسوق وبيلا، ضمن مبادرة تحدي الشباب النسخة الثالثة تحت عنوان «المستقبل الأخضر»، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبمشاركة 100 شاب وفتاة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتدريب وتأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بتوجيهات منال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان، مدير إدارة التدريب المشروعات.

المعسكرات تستهدف المرحلة العمرية من 16 إلى 24 سنة

وأكد «محروس»، أن معسكرات تحدي الشباب في نسخته الثالثة «المستقبل الأخضر»، يستهدف المرحلة العمرية من 16 إلى 24 سنة لتجمع العقول الشابة المشرقة لمواجهة بعض أكبر التحديات التي تواجه جيلهم بهدف إلهام الشباب بأفكار مبتكرة.

وأشار «محروس»، أن تلك المعسكرات تأتى تزامنًا مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول العالمية في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ والتى تسعى الدولة جاهدة بجميع مؤسساتها إلى تحسين المناخ المصري، والاعتماد على الطاقة النظيفة.

خطة تدريبية لتنفيذ 4 معسكرات تدريبية

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، قد أعدت خطة تدريبية لتنفيذ 4 معسكرات تدريبية، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، بمراكز شباب مدينة دسوق، ومدينة بيلا، ومدينة كفر الشيخ، وقاعة إعداد القادة بالمديرية، خلال الفترة من 19 حتى 22 سبتمبر الجاري، بمشاركة 200 شاب وفتاة.