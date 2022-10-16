مؤسسة أضواء المستقبل: عرض مبادرة «دايرة للابتكار الأخضر» في قمة المناخ

استعرضت وكالة أنباء الشرق الأوسط، تقريرًا حول مؤسسة «أضواء المستقبل» ودورها وفعاليتها في المجتمع المصري، وفي هذا الصدد، قال سامح إدوارد، مدير عام المؤسسة، إنها مشهرة منذ عام 2005، وتُقدم مبادرات لها فعالية وتأثير في المجتمع المصري، خاصة لفئات الشباب والأطفال والمرأة.

منطقة الخصوص أكثر مناطق القاهرة الكبرى التي تُنفذ بها مشروعات

وتابع «إدوارد»، بأن مؤسسة أضواء المستقبل تركز على مجالات البيئة والتمكين الاقتصادي والتعليم، حيث يتم إنشاء مشروعات بالمناطق المحرومة والعشوائية، مشيرًا إلى أن منطقة الخصوص أكثر مناطق القاهرة الكبرى التي تم تنفيذ مشروعات لها، لكبر مساحاتها وتجميع المخلفات بها.

عرض مبادرة «دايرة للابتكار الأخضر» في قمة المناخ

وأشار مدير عام «أضواء المستقبل»، إلى أن المؤسسة تعمل على إعادة تدوير المخلفات بعد مرحلتي الجمع والفرز، لتقديم العديد من المخلفات المعاد تدويرها، باعتبار ذلك توجه عالمي ومورد مهم للغاية في مصر، موضحًا اختيار مبادرة «دايرة للابتكار الأخضر» لتقديمها وعرضها بقمة تغير المناخ بنوفمبر، باعتبارها من أهم المباردات للمجتمع المصري.

واستطرد مدير عام المؤسسة، أن هناك مشكلة في إيجاد أفكار مبتكرة لإعادة تدوير القمامة بمصر، لذلك اتجهت «أضواء المستقبل» والمتخصصة في مجال إعادة التدوير لإطلاق مسابقة «دايرة للابتكار الأخضر» على مستوى مصر، ويأتي ذلك تماشيًا من توجهات الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت مدير عام مؤسسة أضواء المستقبل إلى أن مسابقة «دايرة للابتكار الأخضر» تهتم بإبراز الأفكار الجديدة في مجال إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر، ذاكرًا أن المسابقة عُقدت العام الماضي وفاز مجموعة من الأفكار في مجالات مختلفة القماش والخشب والبلاستيك.

وأوضح مدير عام المؤسسة أضواء المستقبل أن المسابقة تعقد هذا العام تحت رعاية وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يجرى اختيار الشباب الفائزين من خلال 15 استشاريا وخبيرا تحكيميا بمجالات الطاقة المتجددة وإعادة تدوير القماش والخشب.