تمثال «نيلوس» قطعة شهر ديسمبر في المتحف اليوناني الروماني

أعلن المتحف اليوناني الروماني، عن فوز تمثال للإله نيلوس «النيل»، بجائزة تمثال شهر ديسمبر وذلك عقب انتهاء الاستفتاء الذي تم طرحه للجمهور حيث حصد أعلى نسبة أصوات.

وبحسب بيان المتحف اليوناني اليوم، فإنها إحدى القطع المتميزة التي ترجع للعصر الروماني ضمن مقتنيات المتحف اليوناني الروماني، وتعود إلى العصر الروماني في حدود نهاية القرن 2 -3 م، من أرض المحمرة، سيدي بشر، الإسكندرية.

تفاصيل تمثال نيلوس في المتحف اليوناني الروماني

وأوضح أن القطعة الفائزة عبارة عن تمثال للإله نيلوس «النيل» حيث جسد المصريون القدماء النيل بهيئة رجل ممتلئ البطن والثديين رمزا للخصوبة وشُخص في العصرين البطلمي والروماني مضطجعا، يستند بيده على فرس النهر أو أبي الهول، وعادة ما يحيط به ستة عشر طفلا يرمزون للفيضان الخيّر الذي يبدأ معه العام الجديد.

تمثيل النيل على رجل ممتلئ البدن

وأكدوا أن النيل هنا بهيئة رجل ممتلئ البدن ذو لحية كثيفة، يستند بيده على فرس النهر ويمسك قرن الخيرات جالب الخير.

بداية السنة عند القدماء المصريين

وأشاروا إلى أن ذلك يرجع إلى الاهتمام الكبير من القدماء المصريين بالعام الجديد حيث كانت رأس السنة المصرية تبدأ مع ظهور نجم الشعرى اليمانية في الأفق، الذي غالبا ما يكون يوم 19 يوليو، وهو التاريخ الذي يبدأ فيه فيضان النيل.