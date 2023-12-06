انطلاق مؤتمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بجامعة عين شمس

بدأت فعاليات مؤتمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بجامعة عين شمس، تحت عنوان «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي» برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

وعقد المؤتمر بمشاركة النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولي والنائب محمود بدر، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة قيادات جامعة عين شمس وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

التوعية بأهمية المشاركة السياسية

وتضمنت محاور المؤتمر التوعية بأهمية المشاركة السياسية، ودور الشباب الجامعي في العملية الديمقراطية، بجانب استعراض للمشهد السياسي الدولي وأهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نظمت العديد من المؤتمرات والندوات التوعوية بالجامعات والمعاهد المصرية لحث الشباب الجامعي على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية والاستحقاقات الدستورية.