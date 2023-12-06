محافظة الجيزة تحرر 2547 مخالفة تموينية خلال شهر

تلقى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تقرير إدارة مباحث التموين حول مجهودات رصد الأسواق، وضبط المخالفات ومواجهة كل أشكال الغش والاحتكار.

وأشار التقرير إلى أن الجهود تمكنت من ضبط2547 مخالفة تموينية خلال شهر، تنوعت ما بين سكر وزيوت و لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو بغرض الاحتكار.

إدارة منشأة بدون ترخيص

وشملت القضايا تحرير 1648 قضية في مجال المحلات العامة، والتي تضمنت إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمي.

الإستيلاء على دقيق بلدى مدعم

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المطاحن والمخابز، والتي أسفرت عن ضبط 806 قضية شملت (تجميع والإستيلاء على دقيق بلدى مدعم، عدم حمل شهادة صحية، خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، إدارة مخبز بدون ترخيص) إلى جانب 87 قضية بمجال الغش التجارى والتدليس بإجمالي مضبوطات 98 طنا.

الاستيلاء على سكر تمويني

وبمجال البدال التمويني جرى تحرير قضية لتجميع سكر تمويني مدعم وزيت تمويني مدعم من قبل الدولة، بإجمالي 5 أطنان و1524 لتر زيوت، بالإضافة إلى قضيتي بمجال المواد البترولية.