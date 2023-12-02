محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تقدم نسب تنفيذ أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير التي تسعى خلالها الدولة لسرعة الانتهاء من تطوير وتجميل المحاور والطرق المؤدية والمحيطة بالمتحف الكبير بما يتواءم مع النقلة الحضارية لذلك المشروع العملاق الذي ينتظر العالم افتتاحه.

تقدم نسب تنفيذ اعمال التطوير

أشار محافظ الجيزة في تصريحات صحفية خلال الجولة التي قام بها وشملت تفقد معدلات وتقدم نسب تنفيذ أعمال التطوير بدءًا من طريق الفيوم وميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وطرق كفر غطاطي والمنصورية.

تجميل مدخل طريق الفيوم

وتابع اللواء أحمد راشد أعمال تجميل مدخل طريق الفيوم وأعمال الدفع النفقي بالمنطقة والمواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب وأعمال تجميل الأسوار بشكل ذات طابع متناسق، بالإضافة إلى وسائل الإنارة والإضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير الجاري تنفيذها بميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط.

رفع المخلفات نواتج الأعمال أولا بأول

ووجه المحافظ خلال جولته بمراعاة المعايير الجمالية للأعمال للظهور بالشكل الحضاري ورفع كافة المخلفات والرتش نواتج الأعمال أولا بأول بمحيط المتحف المصري الكبير.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل المنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي بدءاً من طريق مصر الإسكندرية وحتى طريق المنصورية، ووجه خلالها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتي تشمل تركيب بلاط إنترلوك وأعمدة اناره وأعمال التشجير إلى جانب رفع المخلفات والرتش.

ووجّه المحافظ خلال الجولة باستكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري بمحيط المتحف الكبير لمواكبة التطويرات التي تشهدها المنطقة، وذلك في إطار الخطة التي تنفذها المحافظة.