وزير الإنتاج الحربي يتفقد عددا من أجنحة معرض «إيديكس 2023»  

زار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، يرافقه عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، عددا من أجنحة الشركات العالمية العاملة بمختلف المجالات التصنيعية العسكرية المشاركة في معرض EDEX 2023، للاطلاع على أحدث ما جرى التوصل إليه من تكنولوجيات حديثة في هذا المجال.

واستهل وزير الدولة بالانتاج الحربي الجولة التفقدية بزيارة الجناح التركي بالمعرض، واطلع على معروضات شركة ASELSAN التركية، والتي تشارك بالمعرض لأول مرة بمنتجاتها الدفاعية المتنوعة.

وتفقد معروضات شركة OTOKARالتركية وزار أيضا جناح شركة REPKON التركية، وزار الوزير جناح شركة BERETTA الإيطالية وجناح شركتيّ KNDS وSafran الفرنسيتين، كما جرى زيارة جناح شركة هانوا الكورية الجنوبية، وشركة جون كوكوريل البلجيكية.

وخلال الجولة، التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي بممثلي هذه الشركات العالمية، واطلع على أحدث ما توصلت إليه هذه الشركات من تكنولوجيات في مجال التصنيع العسكري، مشيدا بمعروضات هذه الشركات وإمكانياتها التكنولوجية والفنية عالية المستوى.

وشدد على أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على استمرار تبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات التي تعمل بها هذه الشركات، كما حرص على استعراض أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة بمعرض إيديكس 2023.

بدوره أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير محمد صلاح أعرب خلال اللقاءات التي جمعته بممثلي الشركات التي قام بزيارتها عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، ودعا الشركات التي قام بزيارة أجنحتها لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.