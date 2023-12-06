وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع القوات الجوية الإيطالية ضمن فعاليات «إيديكس 2023»

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الفريق أنطونيو كونسلفا، رئيس إدارة القوات الجوية اللوجستية في إيطاليا، على رأس وفد رفيع المستوى، بحضور السفير الإيطالي بمصر، وذلك خلال فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، لبحث آليات تعزيز العلاقات الثنائية من خلال فتح آفاق للتعاون المشترك.

ورحب وزير الدولة للإنتاج الحربي في بداية اللقاء بالوفد الإيطالي، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين البلدين، وأنّ اللقاء يأتي في ضوء مساعي وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ خطة لتعميق التصنيع المحلي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحرص على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

واستعرض الوزير إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي وما تنتجه من منتجات عسكرية، وعلى رأسها المنتجات التي تشارك بها الوزارة في النسخة الثالثة من معرض إيديكس، مشيدا بحرص الشركات الإيطالية على المشاركة في «EDEX 2023»، ومعربا عن تطلعه إلى مشاركة المزيد من الشركات الإيطالية بالنسخ المقبلة من المعرض خاصةً في ظل ما تتميز به المنتجات العسكرية الإيطالية من تطور وتنوع.

من جانبه، أشاد الفريق أنطونيو كونسلفا، رئيس إدارة القوات الجوية اللوجستية الإيطالي، بدور وزارة الإنتاج الحربي لدعم وتشجيع الإستثمار في مصر، والعلاقات المتميزة التي تربط مصر وإيطاليا، والتي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى المساعي الخاصة بتوطيد هذه العلاقات من خلال تشجيع عدد كبير من الشركات الإيطالية العاملة في مجالات مماثلة على الاستثمار في مصر.

ووجّه كونسلفا، دعوة الوزير محمد صلاح والمسؤولين بالإنتاج الحربي، لزيارة الجناح الخاص بالشركات الإيطالية بمعرض «EDEX 2023» للتعرف عن قرب على أحدث منتجات الشركات، حيث تشارك بالمعرض 9 شركات إيطالية تعرض مجموعة متنوعة من المنتجات العسكرية، مشيدا بمعروضات الإنتاج الحربي بالمعرض، وبحرص الوزارة الدائم لتطوير منتجاتها واستحداث منتجات جديدة بالاستعانة بالعقول والأيدي العاملة المصرية.

بدوره، صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، بأنّ الوزير محمد صلاح، أكد خلال اللقاء أنّ الإنتاج الحربي يعمل دائما على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة، سواء بالتعاون مع شركات مناظرة محلية أو عالمية، أو من خلال مراكز البحوث التابعة له، وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.