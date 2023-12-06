«إيديكس 2023».. وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون في التصنيع العسكري مع عدد من الدول

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، في إطار فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «EDEX 2023»، عددا من ممثلي الشركات والدول المشاركة بالمعرض، جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي داخل المعرض.

والتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي بكل من الفريق ووكر زمان المنسق العام لوزارة الدفاع ببنجلاديش، والعميد بداوي غاني مدير الصناعات العسكرية بالجزائر رفقة الملحق العسكري بسفارة الجزائر بمصر، والتقى كذلك بكريستوف سالمون الرئيس التنفيذي لأنظمة الاتصالات والمعلومات بمجموعة تاليس العالمية.

أشار الوزير محمد صلاح إلى أن هذه اللقاءات شهدت مناقشة إمكانية التعاون فى عدد من مجالات التصنيع العسكري، مشيراً إلى أن الدور الأساسي لوزارة الإنتاج الحربي يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، مستعرضاً أبرز المنتجات العسكرية التي تقوم الشركات التابعة بإنتاجها وفقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية.

ولفت إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمجموعة متنوعة من منتجاتها العسكرية بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية مثل راجمة الصواريخ رعد 200 والمركبة المدرعة سينا 200 والصلب المدرع المُنتج بسمكات متعددة.

وأعرب الضيوف خلال هذه اللقاءات عن تطلعهم إلى تفعيل شراكات تعاونية استراتيجية مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه شركاتها التابعة من خبرات بشرية وقدرات تكنولوجية وإمكانيات تصنيعية وبنية تحتية على أعلى مستوى، وأشاروا إلى أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية للمنشآت الصناعية التابعة لكل جانب للتعرف عن قرب على الإمكانيات المتوفرة بها وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، مشيدين بتنظيم معرض "EDEX 2023" مؤكدين على أن الدورة الثالثة من المعرض تأتي في ظل ظروف استثنائية عالمية لتؤكد استمرار مسيرة الإنجاز بمصر بالرغم من التحديات الدولية الأخيرة وتداعياتها غير الإيجابية على كل دول العالم.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير محمد صلاح ثمّن ثقة الدول والشركات المشاركة بالمعرض الدولي للصناعات العسكرية في نسخته الثالثة ورغبة هذه الشركات في تسويق منتجاتها واستعراض إمكانياتها التصنيعية في مجال التسليح من خلال EDEX 2023 لجذب أكبر قدر ممكن من الدول الراغبة في اقتناء هذه المنتجات، مضيفاً أنه تم خلال هذه اللقاءات التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال التصنيع العسكري داخل الشركات التابعة.